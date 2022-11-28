Депутат пригрозил развернуть военкомат у не пустившего участника СВО бара Глава Саратовской облдумы Исаев пригрозил развернуть военкомат у бара, не пустившего участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев пригрозил развернуть военкомат у бара, сотрудники которого отказались обслуживать мобилизованного в военной форме. На своей странице во «ВКонтакте» депутат предложил призвать в армию руководство и работников заведения.

Военному комиссару можно развернуть выездной штаб у этого заведения. Полагаю, план по осеннему призыву будет выполнен быстрее, а начать надо с руководства и сотрудников организации общественного питания, — написал Исаев.

Депутат предложил правоохранительным органам возбудить уголовное дело в отношении владельцев бара. Исаев отметил, что участникам конфликта стоит извиниться перед мужчиной, которого не пустили в заведение, поскольку российские военные «не заслуживают такого отношения».

Он добавил, что в пабликах бара выкладываются фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму.

Если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела, — считает депутат.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар. Охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии. Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. После этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.

Позднее в саратовский паб пришла полиция с проверкой. Заведение временно приостановило деятельность из-за прибывших сотрудников правоохранительных органов.