В Саратове полиция пришла в бар, в который не пустили добровольца в форме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовский паб Harat’s пришла полиция с проверкой после инцидента с отказом впустить добровольца в камуфляжной куртке, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что заведение временно приостановило деятельность из-за прибывших сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники заведения выразили надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время и работа заведения возобновится.

Сейчас к бару в гости заглянули полицейские. Обслуживание закрыто, проводится допрос. В другом саратовском баре сети нам сказали, что всё произошедшее — человеческий фактор, а людей в военной форме они готовы принимать, как и любых других, — сказано в публикации.

Представители организации порекомендовали посетителям обратиться в другие заведения в рамках проводимой проверки.

О том, что в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар, ранее сообщил Telegram-канал «Подъем». Охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии. Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. Как пишет «Подъем», после этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.