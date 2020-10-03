Депутат Госдумы попросил расследовать загрязнение воды на Камчатке

https://static.news.ru/photo/3c332d02-05a6-11eb-8f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yaroslav/twitter.com

Запросы в Минприроды РФ, Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой начать специальное расследование и привлечь к ответственности виновных в загрязнении воды на Камчатке направил член ЛДПР Василий Власов.

Он рассказал, что ему стали приходить сообщения об экологической катастрофе и гибели животных из-за попадания в воду химикатов на Халактырском пляже в Камчатском крае. Помимо этого, депутату рассказывают и о том, что здоровью сёрфингистов нанесён ущерб.

Обращения опубликованы в Telegram-канале фракции ЛДПР.

Прошу распорядиться провести тщательное расследование причин инцидента и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Информацию о ходе расследования прошу направлять на мое имя в установленном порядке, — отмечается в документах.

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Как писал NEWS.ru, ранее «Альянс зелёных» призвал закрыть доступ к загрязнённому пляжу на Камчатке.