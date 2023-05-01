ФСБ возбудила уголовное дело после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

ФСБ возбудила уголовное дело после подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе, сообщил в Telegram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Дело возбуждено по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Опора ЛЭП была подорвана около полуночи 1 мая.

По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статьям 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ, — написал Дрозденко.

По словам губернатора, следователи и эксперты проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативными службами ФСБ и МВД при координации прокуратуры проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для поимки преступников.

Утром Дрозденко сообщил, что опору ЛЭП подорвали в первом часу ночи, при этом на еще одной опоре был обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение в регионе нарушено не было, утверждал губернатор. При этом Telegram-канал «112» писал, что ночью без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС. Позже в пресс-службе ЛАЭС заверили, что ЧП не повлияло на работу станции.