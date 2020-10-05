Данные проверки о загрязнении на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Материалы доследственной проверки фактов загрязнения моря на Камчатке переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, все данные, полученные региональными следователями, переданы в центральный аппарат по поручению председателя СК Александра Бастрыкина для наиболее полного и объективного выяснения всех обстоятельств случившегося.
Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти Камчатки рассматривают три версии возникновения сложной экологической ситуации на побережье.
Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях 3 октября. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.
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