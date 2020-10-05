Данные проверки о загрязнении на Камчатке передали в центральный аппарат СК

https://static.news.ru/photo/cef573ba-06d3-11eb-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Материалы доследственной проверки фактов загрязнения моря на Камчатке переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, все данные, полученные региональными следователями, переданы в центральный аппарат по поручению председателя СК Александра Бастрыкина для наиболее полного и объективного выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что власти Камчатки рассматривают три версии возникновения сложной экологической ситуации на побережье.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях 3 октября. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.