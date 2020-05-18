COVID-19 заразились 42 медика одной из больниц Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/d20e3992-9919-11ea-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: spbsverdlovka.ru

Городская клиническая больница № 31 Санкт-Петербурга сообщила о заражении коронавирусной инфекцией 42 медработников, передаёт пресс-служба администрации губернатора региона.

Больница понесла тяжёлую утрату: от осложнений тяжёлой коронавирусной пневмонии скончался заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге, — пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По словам главврача Анатолия Рывкина, все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят через бокс. Их проверяют на COVID-19. Если присутствует симптоматика — проводят КТ лёгких. Всех граждан обеспечивают средствами защиты.

В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 человек. Выздоровели 70 209.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 50 медиков скончались в Дагестане во время работы в период пандемии коронавируса. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев.