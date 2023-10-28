Что случилось в школе в Валдае: при чем тут флаг Таджикистана СК возбудил уголовное дело после инцидента с детьми мигрантов в школе в Валдае

Фото: t.me/suskr53

Возбуждено уголовное дело после инцидента с детьми мигрантов в школе в Валдае. Что случилось в учебном заведении, зачем вмешался Бастрыкин и что грозит школьникам?

Что случилось в валдайской школе

Полиция завела уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдае, где подросток пригрозил одной из учениц убийством, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

На днях в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором учащиеся валдайской школы принесли на занятия флаг Таджикистана. После замечания одноклассницы один из них пригрозил ей убийством.

«Я тебя ножом зарежу после уроков, поняла?» — кричал на видео завернутый во флаг Таджикистана подросток.

Также в Сети распространилась аудиозапись, на которой подросток, который угрожал однокласснице, заявил, что никогда в жизни не возьмет в руки флаг России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством). Пресс-служба регионального управления СК России сообщила, что следователи также проверят действия сотрудников школы и органов миграционной службы.

Почему вмешался Бастрыкин

27 октября всех участников инцидента доставили в территориальный отдел УМВД. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Позднее глава Валдайского района Юрий Стадэ сообщил, что родители мальчика, виновника инцидента, вышли на связь, попросив опубликовать видео с их извинениями. Чиновник отметил, что часто в спорах и препирательствах между собой школьники не думают, что говорят и какие слова произносят.

«Уже сейчас школьник извинился за свой необдуманный поступок, а его родители принесли всем свои искренние извинения за поведение сына. Но все должны понимать, что публичные извинения не отменяют необходимость проведения компетентными органами проверки всех обстоятельств произошедшего», — написал Стадэ в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, семья является многодетной. Родители воспитывают как минимум троих детей.

Были ли случаи, похожие на валдайский

В подмосковных Химках собираются отправить в СИЗО двух девятиклассников из стран СНГ, которые были уличены в избиении сверстников. Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении сотрудников школы, где учатся злоумышленники. Ряд Telegram-каналов утверждал, что сотрудники учебного заведения покрывали нарушителей.

Случаи насилия со стороны мигрантов ранее фиксировали в Котельниках, Петербурге, Уфе, Магнитогорске и других городах страны.

Как в ГД призывали поступать с мигрантами, оскорбляющими Россию

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что если мигрантам не нравятся российские традиции, они могут учиться у себя, чтобы их ничего не оскорбляло. По его словам, России не нужны граждане, которые нарушают закон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Есть много случаев, где мы узнаем, что дети мигрантов устроили драку, оскорбили кого-то. Так они и в будущем это делать будут. Они уже в детстве должны понять, как себя вести непозволительно, а если мы будем все спускать, что будет с нашим обществом в будущем? Если мигрант произносит оскорбительные слова в адрес русских и России, не нужно оскорблять его в ответ, надо сдержаться, взять за руку, отвести на вокзал и отправить домой», — рассказал Милонов.

Депутат Виктор Водолацкий рассказал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проведет слушание по вопросу наплыва мигрантов. Он признал, что в стране действительно есть территории с высокой концентрацией иностранцев, а созданные ими анклавы вызывают беспокойство у местных жителей.

24 октября глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что 25% преступлений мигрантов в стране связаны с наркотиками.

«Многие деяния иностранцев отличаются особой дерзостью. Они совершают вымогательства, похищают людей, в том числе своих соотечественников. Затем выкладывают в интернет соответствующие видеоролики», — говорил он.

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