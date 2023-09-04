Член экипажа танка «Алеша» получил необычный подарок от земляков Земляки подарили наводчику танка «Алеша» табун лошадей

Фото: kremlin.ru

Алексей Неустроев

Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, рассказал РИА Новости глава села Танда Савва Егоров. Пока боец будет в зоне спецоперации, за животными присмотрят его родные братья.

Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья, — рассказал Егоров.

Героя чествовали на малой родине 4 сентября. Земляки также подарили ему земельный участок в Якутске. Глава Усть-Алданского района тоже не остался в стороне. Он преподнес бойцу в качестве подарка ключи от автомобиля «УАЗ».

Неустроев стал четвертым уроженцем Танды, получившим звание Героя. По словам Егорова, односельчане описывают Алексея как очень скромного парня. Он является старшим сыном в семье с пятью детьми. Все желают бойцу поскорее вернуться к гражданской жизни и обзавестись собственной семьей.

Ранее всем членам экипажа вручили сертификаты на 1,5 млн рублей. Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что республика гордится подвигом своих земляков.