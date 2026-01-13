Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:13

Число обращений в травмпункты выросло вдвое на Новый год в одном регионе

В Крыму число обращений в травмпункты выросло вдвое в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Крыму число обращений в травмпункты выросло вдвое в новогодние праздники, пишет «Крым 24» со ссылкой на травматолога-ортопеда Константина Озерова. Среди травмированных граждан больше всего было пожилых людей. Основными причинами увеличения числа пострадавших стали снегопады и гололед.

Количество пациентов, обратившихся за помощью, увеличилось примерно в два раза по сравнению с обычным периодом, — подчеркнул Озеров.

В травмпункты в основном поступали пожилые люди после падения из-за гололеда. У них чаще всего диагностировали переломы шейки бедра, лучевой кости и лодыжек. При этом в период Нового года снизилось число пациентов с повреждениями кистей рук. Это связано с запретом на использование пиротехнических изделий.

Ранее травматолог Николай Стрелков заявил, что в период гололеда рекомендуется ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.

Крым
травмы
праздники
регионы
