Чиновников Новосибирска накажут за участие в мероприятии без масок

https://static.news.ru/photo/b0d0fe78-32e2-11eb-9543-fa163e074e61_660.jpg Фото: muzkomnsk/vk.com

Чиновники минкультуры Новосибирской области будут наказаны за участие в массовом мероприятии без защитных масок. Об этом заявил глава региона Андрей Травников.

Некоторое время назад в соцсетях появились фото с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств». На них видно, что глава областного ведомства Наталья Ярославцева и другие чиновники пренебрегли средствами профилактики COVID-19.

Губернатор отметил, что мероприятие прошло с «вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности» и это было продемонстрировано общественности. По словам Травникова, это недопустимо.

Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду, — цитирует губернатора РИА Новости.

Он поручил привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и лишить их части премии. Глава области также подчеркнул, что чиновники первыми должны демонстрировать приверженность к строгому соблюдению санитарных мер.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели 22,6 тысячи человек. Из них выздоровели 18,4 тысячи, скончались — 743.

В целом по России за сутки зафиксировано 26,3 тысячи случаев заражения. Из больниц по выздоровлению выписаны 17,2 тысячи пациентов. Скончались 368 человек.

Всего за время пандемии в стране заболели 2,2 млн человек. Из них выздоровели 1,7 млн, жертвами инфекции стали 39,8 тысячи россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области продлили масочный режим до 31 декабря. Кроме того, до этой даты на территории области запрещено проводить массовые мероприятия. Театры и кинотеатры обязаны ограничить доступ посетителей в залы, заполняемость не должна превышать 50%. Рестораны, бары и клубы заканчивают работу в полночь и открываются в 8 часов утра.