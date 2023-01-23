Четыре человека погибли в ДТП с «Газелью» в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием большегруза и микроавтобуса на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Пермскому краю. По предварительной информация, авария произошла около 15:00 по местному времени. Водитель «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».

По предварительной информации, около 15: 00 по местному времени на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». В ДТП погибли 4 человека, еще двое получили различные травмы, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным Telegram-канала «112», микроавтобус осуществлял перевозку пяти пациентов «Городской клинической больницы № 4» из Гремячинска.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате 13 человек, включая шестерых детей, пострадали. По предварительной информации, водителю стало плохо. Инцидент произошел около 08:30 в районе дома № 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский. Пассажирский автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод.