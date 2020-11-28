Челябинский депутат устроил вечеринку в своём клубе во время карантина

https://static.news.ru/photo/0df6f2c8-3177-11eb-8782-fa163e074e61_660.jpg Марсель Хазиев Фото: Марсель Хазиев/vk.com

В ночь на 28 ноября в центре Челябинска депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев открыл свой новый ночной клуб и устроил по этому поводу грандиозную дискотеку. Всё бы ничего, но в городе действует запрет на работу ночных заведений из-за пандемии коронавируса. Поэтому праздник прервали ворвавшиеся туда полицейские.

Попасть в ночное заведение можно было только со специальным кодом, но его удалось найти.

Там было очень много народу, музыка и танцы. Никакого соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Руководил вечеринкой Хазиев. Козырять мандатом депутата он не рискнул, но называл себя адвокатом, — рассказал собеседник URA.RU.

Хазиев, по словам инсайдера, говорил сотрудникам правоохранительных органов, что он является адвокатом физлица, организовавшего вечеринку и утверждал, что они не имеют права «заставлять граждан Центрального района расписываться в протоколах». При этом на видео из клуба видно, что он ведёт себя очень агрессивно.

Слухи о том, что Хазиев открывает ночной клуб, начали ходить в Челябинске с начала октября.

Депутат кидал коллегам ссылки на аккаунты салона, приглашал посетить и говорил, что поможет обеспечить высший приём. Сам клуб записан на сторонних лиц, но его организацией занимается Хазиев, — поделился один из парламентариев.

Сам Хазиев утверждал, что никакого отношения к клубу не имеет, после чего поспешил удалить из своих аккаунтов подписки на развлекательное заведение.

Депутат известен тем, что его исключили из «Единой России» за то, что на выборах в заксобрание региона он помогал кандидату от другой партии и выступал против «ЕР». Хазиев комментировать ситуацию не стал.

В Челябинской области запрет на дискотеки и другие подобные развлечения действует с 20 ноября. С 1 декабря там ограничат работу ресторанов, а все заведения в связи с этим обяжут закрываться после 23 часов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Челябинской области заявил о начале вакцинации от COVID-19 в регионе.