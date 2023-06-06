Челябинка полгода прожила в квартире с трупом сожителя

В Металлургическом районе Челябинска местная жительница больше полугода жила с трупом убитого сожителя на балконе в его же квартире. Официально мужчина числился пропавшим без вести с января 2023 года, но следователи считают, что убийство произошло еще в ноябре 2022 года. Один из соседей рассказал KP.RU, что семья считалась неблагополучной.

Они неблагополучные, все время гоп-компании тут были. Пили в квартире, на детских площадках и берегу Миасса, — подчеркнул мужчина.

По версии следствия, во время ссоры женщина ударила своего сожителя молотком по голове. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемая попыталась расчленить тело убитого, а когда сделать это ей не удалось, она отнесла труп на балкон.

Соседи отмечают, что зимой сильных трупных запахов не было. Это может быть связано с тем, что тело замерзло. Только на прошлой неделе из-за аномальной жары соседи почувствовали трупный запах и вызвали полицию.

Он был на балконе, там запах чувствовался, соседи с той стороны и вызвали полицию. Я запаха не слышала. Мы жили на одной лестничной площадке, но у меня квартира с другой стороны, — рассказала одна из соседок.

Тело обнаружили утром 3 июня. Останки успели превратиться в скелет из-за жары. Соседи уточнили, что в этот день к дому приехали следователи и криминалисты, а подозреваемую привезли уже в наручниках. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

В конце мая в городе Мурино Ленинградской области был обнаружен разлагающийся труп женщины на балконе многоэтажного дома. Тело было завернуто в полиэтилен. В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на трупный запах.