Чечне вернули утерянные во время военных действий ордена

https://static.news.ru/photo/db5dbe52-325f-11eb-aa57-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Четыре высшие награды СССР — орден Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и Дружбы народов, утерянные во время боевых действий, восстановили и вернули в Чеченскую Республику. Награды на ленту Красного Знамени вывесил лично глава региона Рамзан Кадыров. Знамя будет храниться в национальном музее.

Мы видим, что сегодня чеченцам возвращают заслуженные награды, высокие звания, громкие имена — это и есть путь Ахмата-Хаджи Кадырова, путь восстановления подлинной истории, путь созидания, поддержанный нашим президентом Путиным, — цитирует ТАСС Кадырова.

Работа по возвращению орденов заняла больше года, каждое удостоверение к ним лично подписал президент РФ Владимир Путин. Награды вручались республике в разные годы за заслуги в производстве, науке и здравоохранении.

Ранее также официально была передана утраченная награда города Грозного — орден Красного Знамени.

Как писал NEWS.ru, после замечания Рамзана Кадырова власти Курчалоя сменили оформление детского игрового центра, где на стенах были нарисованы герои комиксов Marvel: Тор, Железный человек и Капитан Америка. Вместо них на стенах появились изображения героев региона, в том числе его первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.

На церемонию открытия центра приехал сам глава республики. Теперь на стенах изображены духовные и военные лидеры времён Кавказской войны: Шейх Мансур (первый имам Северного Кавказа), Бейбулат Таймиев (участник Кавказской войны) и Байсангур Беноевский (полководец того же периода).