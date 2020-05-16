Частная лаборатория начала тестировать на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сеть лабораторий «Хеликс» запускает тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Платная услуга уже доступна в Екатеринбурге, Пскове и Великих Луках.

Анализ могут сдать все желающие. Стоимость услуги составляет 1600 рублей без учёта стоимости взятия биоматериала. Кровь будут брать из вены. Результат теста придёт через двое суток, пишет «MK».

Медицинский директор «Хеликс» в Екатеринбурге Дмитрий Денисов заявил, что выявление людей с иммунитетом к COVID-19 позволит постепенно снижать меры по самоизоляции. Эта мера позволит людям вернуться к работе. По его словам, массовым тестированием займутся учёные. Они будут изучать появление популяционного иммунитета, передаёт портал «E1.ru».

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за тем, чтобы в стране нарастили объёмы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Российский лидер сохранил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.