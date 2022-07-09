Жителям Севастополя отключили свет Часть Севастополя осталась без света после аварии на подстанции

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Некоторые районы Севастополя оказались без электричества после отключения на подстанции «Севастополь», пишет РИА Новости. В правительстве региона сообщили, что энергетики работают над устранением причин аварии.

Авария на сетях «Крымэнерго» на подстанции «Севастополь», — сообщили в правительстве.

В кабмине пояснили, что без света оказалась центральная часть Севастополя, а также некоторые районы на окраине города. Из-за аварии остановились троллейбусы, отключились светофоры. Сейчас энергетики выясняют причины отключения, они уже смогли вернуть электроснабжение в дома некоторых потребителей.

Ранее снабжение потребителей газом было нарушено в Запорожской области после того, как обстрелы с украинской стороны повредили местный газопровод. Об этом рассказал 9 июля заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.