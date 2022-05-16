Центры радионуклидной терапии появятся в Липецке и Уфе

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Центры радионуклидной терапии появятся в Липецке и Уфе, проекты их строительства согласовала Главгосэкспертиза России, сообщила пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа», входящего в госкорпорацию «Росатом». Возводить центры ядерной медицины начнут в 2022 году в рамках инвестиционных соглашений между АО «Русатом Хэлскеа» и исполнительными органами власти Липецкой области и Республики Башкортостан.

Благодаря высокому уровню функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения эти центры станут одними из лучших в стране. Кроме того, мы серьёзно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования центров и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы центров ядерной медицины, — рассказал гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

Проект по созданию сети медицинских центров отвечает целям нацпроекта «Здравоохранение», он сделает более доступной и качественной онкологическую помощь населению регионов России. Каждый центр будет оказывать около трёх тысяч медицинских услуг жителям Республики Башкортостан, Липецкой области и сопредельных регионов ежегодно. Первые пациенты смогут посетить учреждения в 2024 году.

Учёные Томского политехнического университета ранее вместе с другими российскими исследователями сумели сделать лечение рака радиоактивным актинием-225 на 40% более эффективным. Как заявили авторы, они разработали специальную наноупаковку для вещества, которая защищает организм от токсичных продуктов распада в 6–10 раз лучше аналогов.