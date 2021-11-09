Бывшая девушка осуждённого за изнасилование блогера выступила в его защиту

Осуждённый за изнасилование 13-летней девушки 24-летний блогер из Новосибирска Данила Г. уверяет, что не знал о реальном возрасте пострадавшей. Схожую точку зрения заняла и бывшая девушка блогера, передаёт «КП-Новосибирск».

Данилу сразу увезли в СИЗО. Но я уверена: никакого изнасилования не было. Эта девочка просто его обманула, сказав, что ей 16. У них был секс, а потом она стала шантажировать этим. Больше в принципе сказать нечего, — отрезала Полина, экс-пассия Данилы.

Сам блогер с криминальным прошлым (ранее суд приговорил его к 5,5 года колонии за кражи) пишет письма из СИЗО Новосибирска с обращением к друзьям и подписчикам. Он уверяет, что его безосновательно держат в изоляторе уже больше года и что реальный возраст девушки он не знал: по его словам, девушка обманула его и «выглядит старше». Юрист Марина Пьянкова предрекла подсудимому срок тюремного заключения либо от трёх до шести лет, либо от 12 до 20.

Если ему удастся доказать, что девушка соврала насчёт возраста и сказала, что ей 16 лет, но при этом изнасилование было, то обвинение предъявят по ч. 1 ст. 131 «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». И тогда обвиняемому будет грозить срок от трёх до шести лет по каждой статье. Если он не сможет этого доказать, то ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по каждой статье, — пояснила она.

Ранее на российского рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела: одно об изнасиловании, а второе — о насильственных действиях сексуального характера. Производство было начато после того, как знакомая исполнителя заявила на него в полицию после вечеринки в коттедже в Ленинградской области. О задержании Yung Trappa стало известно 2 ноября. Обратившаяся в полицию девушка рассказала, что рэпер пригласил её с подругой на вечеринку в загородном доме в посёлке Подборовье. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и её подруга, пришёл Ширяев. Он принудил девушку к сексу, несмотря на отказ.