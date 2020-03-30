https://static.news.ru/photo/241a4368-723a-11ea-b5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Бюджетники обратились с жалобами, что их заставляют писать заявления на отпуск за свой счёт в Курганской области. Оплачивать неделю, объявленной президентом нерабочей, им никто не собирается.

Речь идёт сразу о нескольких муниципальных организациях, решивших «сэкономить» на коронавирусе. Занимается жалобами работников правозащитник Александр Андрюков, сообщает URA.RU.

С несколькими работодателями правозащитнику удалось договориться.

Некоторые директора пошли навстречу и сразу исправили недоразумение. Работников отправили по домам с сохранением среднего заработка, — пояснил Андрюков.

Работники МУП «Комбинат питания» в Кургане пожаловались, что на отказ писать такие заявления руководство пригрозило увольнением. Пока неясно, известны ли правительству региона факты давления на сотрудников бюджетных организаций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является выходной. Так трактовал указ главы государства пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, карантинная неделя предполагает продолжение работы в дистанционном формате.