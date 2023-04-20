«Был на нервах»: мужчина рассек голову случайной прохожей телевизором Житель Дзержинска выбросил в окно телевизор и рассек голову случайной прохожей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Дзержинска «на нервах» выбросил в окно квартиры телевизор, который попал в голову прохожей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник. По его словам, пострадавшей пришлось вызвать скорую, женщину госпитализировали.

После попадания телевизора было сильное рассечение на голове и гематома. Естественно, много крови было. В сознание пришла сразу после удара. Я скорую вызывал, — рассказал очевидец.

Он предположил, что мужчина выкинул телевизор в окно из-за ссоры с женой, которая потом пришла забирать выброшенную технику.

Человек был на нервах. Видимо, результат ссоры. Он сначала вышел из подъезда, попсиховал и снова пропал, затем минут пять спустя вышел со стулом, чтобы женщина могла на что-то сесть, стал извиняться. Затем, видимо, его жена забрала телевизор, — рассказал свидетель.

Ранее в Москве пенсионеры толпой напали на айтишника, занявшего беседку, где они играли в шахматы. Драка закончилась для 32-летнего IT-специалиста разорванной курткой, поцарапанным ноутбуком и сломанной зарядкой.