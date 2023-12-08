Бык бежал по шоссе в Орле и попал на видео В Орле поймали сбежавшего от хозяина быка

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В Сети появилось видео с бегущим по Московскому шоссе в Орле большим быком. Региональное отделение МВД сообщило, что животное заметили сотрудники ДПС и начали отгонять его с проезжей части, после чего его удалось поймать.

Сегодня утром в соцсетях распространилось видео, на котором большой бык бежит по улице Московское шоссе. Экипаж ДПС заметил животное. Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что через некоторое время объявился хозяин быка. В итоге животное привязали и приготовили к транспортировке к месту содержания.

Ранее жительница Краснодарского края была госпитализирована после нападения разъяренного соседского быка. Случай произошел в Тбилисском районе в тот момент, когда 44-летняя пострадавшая пыталась завести животное в загон. Полиция проводила проверку.

До этого жительница Башкирии дала отпор медведице, которая на нее напала. Она встретила животное с медвежатами рано утром по дороге на работу. Зверь ударил ее лапой по голове. Однако женщина не испугалась и стала колотить медведя всем, что было под рукой, — сумкой и пакетом, а также начала звать на помощь. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас она восстанавливается от травм.