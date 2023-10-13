SHOT: женщина отбилась пакетами от разъяренной медведицы в Башкирии

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Жительница Башкирии дала отпор медведице, которая на нее напала, сообщает SHOT. Как уточняет Telegram-канал, она отбилась от разъяренного зверя сумкой и пакетом. Отмечается, что пострадавшая доставлена в больницу и восстанавливается от травм.

Как стало известно каналу, женщина встретила медведицу и медвежатами рано утром, когда шла на работу в местную «Пятерочку» у себя в селе Петровское. В итоге неожиданная попутчица напала на женщину, ударив лапой по голове и зацепив руку, но дама не испугалась и стала колотить обидчицу всем, что было под рукой, — сумкой и пакетом, а также начала звать на помощь, пишет канал.

На крик отважной кассирши, как выяснил канал, прибежали мужчины и отогнали медвежье семейство. Уточняется, что женщину доставили в больницу, у нее рваная рана от когтей на руке.

На курильском острове Итуруп туристы засняли медведя, который испугался туристов и вскарабкался по отвесной скале. На ролике видно, как животное целеустремленно взбирается на вершину каньона Белых скал. Автор видео успокоил читателей, что для косолапого это естественная среда обитания, а потому он приспособлен на все 100% к таким действиям. Отмечается, что медведь повел себя так, потому что мог испугаться туристов. Позже животному удалось спуститься со скалы.