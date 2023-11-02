В Краснодарском крае соседский бык вспорол живот местной жительнице Жительница Краснодарского края госпитализирована после нападения соседского быка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Краснодарского края госпитализирована после нападения разъяренного соседского быка, сообщает региональное управление МВД. Как отмечается, это произошло в Тбилисском районе в тот момент когда 44-летняя пострадавшая пыталась загнать животное в загон. Полицейские проводят проверку.

Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости была госпитализирована, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Башкирии дала отпор медведице, которая на нее напала. на встретила медведицу и медвежатами рано утром по дороге на работу. Зверь ударил ее лапой по голове. Но дама не испугалась и стала колотить обидчицу всем, что было под рукой, — сумкой и пакетом, а также начала звать на помощь. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас она восстанавливается от травм.

До этого в Сочи собакибойцовской породы напали на 60-летнюю местную жительницу. Ситуации предшествовал конфликт пенсионерки с владельцем животных. До этого мужчина в грубой форме отказывал ей надеть намордники на своих питомцев. В итоге псы напали на женщину, когда она гуляла со своей собакой, прокусили женщине руку и оторвали ухо. Полиция начала проверку по данному инциденту.