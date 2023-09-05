В Сочи бойцовские собаки набросились на женщину и отгрызли ей ухо

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Полиция в Сочи начала проверку по факту нападения псов бойцовской породы на местную 60-летнюю жительницу, передает краевое УМВД. Ситуации предшествовал конфликт пенсионерки с владельцем животных. До этого мужчина в грубой форме отказывал женщине надеть намордники на своих собак. В итоге псы напали на женщину, когда она гуляла со своей собакой, прокусили женщине руку и оторвали ухо.

Установлено, что хозяин выгуливал их без намордника. Животные сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать своих животных, в результате чего сам был покусан, — сообщили в МВД.

В результате инцидента в том числе пострадал и хозяин собак. Он не смог сразу оттащить животных от пострадавшей.

Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что собаки продолжают гулять без намордников и ошейников, что вызывает опасения у местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве несколько женщин устроили потасовку на детской площадке. Одна из них выгуливала собаку без намордника. Все началось с того, что животное набросилось на ребенка, а мать пыталась его защитить. В ходе драки они повалились на землю, после чего стоявшая в стороне гражданка подбежала и нанесла несколько ударов ногой по спине одной из упавших.