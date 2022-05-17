Бросившую младенца в мусорку жительницу Читы осудили на 2,5 года колонии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Читы, которая задушила младенца и выбросила его тело в мусорку, приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Преступление удалось раскрыть благодаря анализам ДНК, пишет «МК в Чите».

Установлено, что 28-летняя обвиняемая родила 2 декабря 2020 года здорового и доношенного ребёнка. Женщина перекрыла младенцу футболкой дыхательные пути, тем самым вызвала механическую асфиксию, — сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Стало известно, что у осуждённой есть ещё два ребёнка: 2015 и 2016 годов рождения. Преступление было раскрыто благодаря анализам ДНК, которые взяли у женщин, проживающих рядом с местом обнаружения трупа. Обвиняемая признала свою вину и объяснила свой поступок финансовыми трудностями, а также двумя маленькими детьми на иждивении.

В конце 2021 года личность подозреваемой была установлена. По результатам психолого-психиатрической экспертизы стало ясно, что женщина способна отдавать себе отчёт в своих действиях.

В декабре 2020 года на Усуглинской улице в Чите нашли тело младенца, лежащее в мусорном баке. В пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю уточнили, что женщина созналась в совершении преступления.

Ранее правозащитник Марина Литвинович рассказала, кто чаще всего подвергается насилию в женских колониях. По её словам, жертвами издевательств чаще всего становятся убийцы детей.