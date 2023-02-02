«Бросают на убой»: Сальдо о потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр Сальдо рассказал о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Фото: Ashley Chan/Global Look Press

ВСУ несут большие потери, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости. По его словам, Киев не считается с потерями и отправляет на убой все новые подразделения украинской армии.

Сальдо рассказал, что российские войска полностью контролируют акваторию Днепра, его дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все попытки высадки десанта на левый берег реки отбиваются с большими потерями для ВСУ как в живой силе, так и в технике. Врио главы региона назвал планы Киева форсировать Днепр не имеющими смысла.

Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой все новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями, — сказал Сальдо.

Ранее подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ устраивают массовые захоронения погибших бойцов в воронках от крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По его мнению, украинское командование таким образом скрывает реальные потери в живой силе.