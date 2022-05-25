Броненосец Потемкин вернулся домой Калининградский зоопарк сообщил о переселении броненосца по кличке Потемкин в обновленный вольер

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В зоопарке Калининграда сообщили о возвращении броненосца по кличке Потемкин в отремонтированный вольер в Доме тропических птиц. Пока он отсутствовал, в жилище сделали электрический теплый пол, поменяли субстрат и установили большой корень алычи, чтобы создать для питомца естественную среду обитания.

Переезд прошел спокойно. Сегодня утром броненосец вышел на традиционное контрольное взвешивание, с аппетитом поел и изъявил желание общаться, — сказали представители зоопарка.

Потемкин прибыл в Калининград осенью 2021 года. Варшавский зоопарк безвозмездно передал его в Россию по рекомендации хранительницы племенной книги шаровидных броненосцев Ютты Хойер (зоопарк Галле, Германия). В Международной Красной Книге эти животные имеют статус NT (близкий к видам, находящимся под угрозой исчезновения).

Тем временем новосибирский зоопарк из-за санкций остался без новых животных в 2022 году. Из-за введенных ограничений возникли трудности с их транспортировкой. В результате не было заключено ни одного договора о получении особей из-за рубежа.