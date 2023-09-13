BRIEF: морской завод в Севастополе мог загореться после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал BRIEF сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь загорелся морской завод. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Судостроительное предприятие расположено на Корабельной стороне Севастополя. Завод является основным производителем кораблей Черноморского флота России, а также занимается их ремонтом. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что в настоящее время на месте взрыва продолжается пожар.

Ранее жители Севастополя снова сообщили о звуках взрыва. По данным очевидцев, дым после прошлой атаки по-прежнему виден в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, который находится в Килен-бухте и занимается ремонтом кораблей и судов Военно-морских сил. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Этой ночью Вооруженные силы Украины уже попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сработала система противовоздушной обороны. В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте. Глава региона отметил, что по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.