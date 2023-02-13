Мошенник из Приморья разбил надежды пяти женщин и получил срок В Приморье брачного афериста отправили на 11 лет в колонию за обман пяти «невест»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брачный аферист из Приморья, обманувший пять «невест» более чем на 10 млн рублей, осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима. Мужчина знакомился с будущими жертвами аферы на сайте знакомств, представлялся и отставным сотрудником спецслужб, и офицером с боевым опытом, и крупным бизнесменом, а затем вытягивал деньги. Мошенничества 43-летний мужчина организовал, находясь в колонии за тяжкие преступления, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Установлена причастность приморчанина к пяти противоправным эпизодам, совершенным в отношении жительниц Хабаровска, с общим ущербом 10 млн 400 тысяч рублей. Злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — уточнили в пресс-службе.

Женщинам аферист предлагал пройти многоступенчатый тест на чувства, в рамках которого они сообщали мошеннику персональные данные, в том числе реквизиты банковских карт, а также отправляли интимные фотографии и видеозаписи. Последним «испытанием» для женщин являлась передача «жениху» крупной суммы денег.

Посредником в их получении выступали знакомые мужчины, которые отдавали деньги настоящей жене заключенного. Она купила на них квартиру и машину во Владивостоке.

После передачи денег мошенник прекращал переписку, предупреждая жертву, что может выложить в интернет «голый» компромат. На квартиры в собственности обвиняемого наложили арест.

Ранее прокуратура Забайкальского края сообщила, что сбежавший из тюрьмы заключенный женился на проводнице из Забайкалья, после чего в ходе совместного проживания оформил на женщину два кредита на сумму 800 тысяч рублей. О кредитах ослепленная чарами мошенника жертва узнала только после того, как ей пришло сообщение из банка о задолженности по погашению кредита.