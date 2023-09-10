На территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет до 13 сентября и включит в себя свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки, а также более 400 выступлений спикеров, посвященных общемировым изменениям и оценке глобальной экономики.