На территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет до 13 сентября и включит в себя свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки, а также более 400 выступлений спикеров, посвященных общемировым изменениям и оценке глобальной экономики.
Гостям форума представлено множество экспонатов, в том числе антитепловизорный военный купол «Томтор», новые российские БПЛА самолетного типа, вертолеты Ми-71а2 и Ка-226т, квадроцикл «Сокол» и другие новейшие разработки.
Экспонаты форума — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет К-226Т
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет К-226Т
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вертолет Ми-17А
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Экспонаты ВЭФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Экспонаты ВЭФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Квадроцикл «Сокол»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Квадроцикл «Сокол»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Антитепловизоный военный купол "Томтор"
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Антитепловизоный военный купол "Томтор"
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА самолетного типа
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА Aerоmax ДИАМ 20К
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
БПЛА Aerоmax ДИАМ 20К
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум