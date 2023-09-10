На территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет до 13 сентября и включит в себя свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки, а также более 400 выступлений спикеров, посвященных общемировым изменениям и оценке глобальной экономики.

Гостям форума представлено множество экспонатов, в том числе антитепловизорный военный купол «Томтор», новые российские БПЛА самолетного типа, вертолеты Ми-71а2 и Ка-226т, квадроцикл «Сокол» и другие новейшие разработки.

Экспонаты форума — в фотогалерее NEWS.ru.

Вертолет К-226Т

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вертолет К-226Т

Вертолет Ми-17А

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вертолет Ми-17А

Вертолет Ми-17А

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вертолет Ми-17А

Вертолет Ми-17А

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вертолет Ми-17А

Вертолет Ми-17А

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вертолет Ми-17А

БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

БПЛА самолетного типа

БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

БПЛА самолетного типа

Экспонаты ВЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экспонаты ВЭФ

Квадроцикл «Сокол»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Квадроцикл «Сокол»

Антитепловизоный военный купол Томтор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антитепловизоный военный купол "Томтор"

БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

БПЛА самолетного типа

БПЛА Aerоmax ДИАМ 20К

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

БПЛА Aerоmax ДИАМ 20К

Во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум

Экспонаты ВЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экспонаты ВЭФ