«Большой рывок»: в Подмосковье похвастались успехами в производстве овощей Губернатор Воробьев: Подмосковье нарастило объем производства овощей в 20 раз за восемь лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Подмосковье сделало «большой рывок» в отрасли производства тепличных овощей, увеличив объемы в 20 раз за восемь лет, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, передает «360». Он подчеркнул в докладе премьер-министру Михаилу Мишустину, что Московская область намерена побороться за первое место в России по овощам закрытого грунта.

У нас 170 га теплиц сейчас работает, но скоро будет 220. Рекорд у Липецкой области — 270 га. И мы будем бороться за первое место по закрытым грунтам, — заверил Воробьев.

Губернатор рассказал об этом Мишустину на площадке тепличного комплекса «Агрокультура Групп» в Кашире. По его словам, это один из наиболее масштабных инвестиционных проектов аграрного комплекса в Подмосковье.

Это очень важно для отдаленных территорий, потому что это огромное количество рабочих мест. Ребята ищут агрономов, технологов по всей России, приглашают из других стран, — отметил Воробьев.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье стало больше социальных предприятий. С начала года в области зарегистрировано более 720 субъектов малого и среднего предпринимательства с таким статусом. По словам Воробьева, все они могут претендовать на получение поддержки и грантов.