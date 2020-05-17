Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/43cf062c-9818-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве коронавирус официально подтверждён у 3855 человек. Из них 84% — люди младше 65 лет, 8,2% из числа заболевших — дети.

8,2% среди новых заболевших — дети, 42,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,6% — от 66 до 79 лет, ещё 5,7% — старше 80 лет, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся в настоящее время под медицинским наблюдением.

Как писал NEWS.ru, в общей сложности с начала пандемии в Москве заболели 142 824 человека. Из них, по данным на 17 мая, от коронавируса вылечились 27 490 человек. За последние сутки из больниц выписали 1458 выздоровевших горожан. В столице 1503 человека с диагностированным коронавирусом скончались. 71 пациент умер за прошедшие 24 часа.

Всего в РФ было выявлено 281 752 инфицированных COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 67 373 человека. Погиб от инфекции 2631 пациент.