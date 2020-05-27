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Более 700 основных промышленных предприятий вернулись к работе в Москве

16:25, 27 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть промышленных предприятий в Москве уже работает. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом.

Градоначальник отметил, что сейчас в столице работают более 700 предприятий — основной костяк промышленности Москвы.

На 12-е число работало примерно 366, сегодня работают больше 700 основных предприятий, цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что сейчас действуют больше тысячи строительных площадок. При этом около 150 строек не прекращали свою работу: это метрополитен, железнодорожные стройки, ряд медицинских объектов.

Как писал NEWS.ru, Собянин 22 мая заявил о необходимости сохранить цифровые пропуска, перчаточно-масочный режим и требования по самоизоляции жителей столицы, несмотря на улучшение эпидемической обстановки.

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