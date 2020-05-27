Более 700 основных промышленных предприятий вернулись к работе в Москве

https://static.news.ru/photo/4697dca4-a01e-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть промышленных предприятий в Москве уже работает. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом.

Градоначальник отметил, что сейчас в столице работают более 700 предприятий — основной костяк промышленности Москвы.

На 12-е число работало примерно 366, сегодня работают больше 700 основных предприятий, — цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что сейчас действуют больше тысячи строительных площадок. При этом около 150 строек не прекращали свою работу: это метрополитен, железнодорожные стройки, ряд медицинских объектов.

Как писал NEWS.ru, Собянин 22 мая заявил о необходимости сохранить цифровые пропуска, перчаточно-масочный режим и требования по самоизоляции жителей столицы, несмотря на улучшение эпидемической обстановки.