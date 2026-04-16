16 апреля 2026 в 11:14

Более 40 украинских беспилотников атаковали российский регион

Балицкий: более 40 беспилотников ВСУ сбили в Запорожской области за ночь

Более 40 беспилотников ВСУ сбили в Запорожской области за ночь, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX. По его словам, украинские военные атаковали Мелитополь, а также Куйбышевский и Васильевский округа.

За ночь подразделения ПВО <…> отразили атаку над территорией нашей области более 40 БПЛА, как ударного, так и разведывательного типа, — написал Балицкий.

В Мелитопольском городском округе произошли нападения, в результате которых были разрушены жилые дома в селах Терпенье и Юровка. Пострадавших нет. Балицкий подчеркнул, что системы ПВО успешно обнаружили и нейтрализовали беспилотники, которые направлялись вглубь российской территории.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью были зафиксированы четыре беспилотных летательных аппарата, которые нейтрализовали средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля в городе были уничтожены 19 беспилотников ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, однако в двух частных домах в Балаклавском районе повреждены окна.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

