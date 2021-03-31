Более 30 единиц стрелкового оружия изъяли из дома мытищинского стрелка

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Из дома Владимира Барданова, который 30 марта несколько часов отстреливался от силовиков в подмосковных Вешках, следователи изъяли более 30 автоматов и пистолетов, и более 100 тысяч патронов.

Изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчёт которых ещё не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты, — сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

В ходе осмотра территории домовладения следователи также обнаружили диких животных: двух медведей, двух крокодилов и енота. Предстоит ещё проверить законность владения этими животными. Если разрешительная документация на их содержание будет отсутствовать, животных могут изъять.

На Барданова заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).