Более 15 человек задержали в Петербурге по делу о хищении онкопрепаратов

https://static.news.ru/photo/a7bdd650-0b8f-11eb-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали более 15 человек по подозрению в хищении дорогостоящих лекарственных препаратов для онкобольных.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые похищали лекарства в медицинских организациях и сбывали их через клиники, аптеки и структуры, которые занимаются оптовой торговлей медпрепаратами. Далее лекарства перепродавались в местные больницы в рамках госзакупок. В общей сложности преступный доход злоумышленников оценивается более чем в 100 млн рублей, сообщается на сайте главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования проведено 35 обысков, в том числе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, городском и областном онкодиспансерах. Полиция изъяла лекарства, деньги, а также документы, печати и штампы различных организаций. Большинство из задержанных — медработники, отмечает «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье была обнаружена свалка дорогих просроченных лекарств для онкобольных. По данным прокуратуры, в поле были выброшены тонны препаратов. В их числе есть также лекарства для больных ВИЧ.По данному факту была начата проверка.