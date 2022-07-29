Брянский губернатор сообщил об ответном ударе по обстрелявшим область ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После обстрела Климовского района Брянской области со стороны Украины подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. По его словам, громкие хлопки были слышны вдоль границы.

Военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. <...> Прошу граждан соблюдать спокойствие, — сказано в сообщении.

Ранее Александр Богомаз уточнил подробности утренних обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе, повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об обстрелах приграничных районов Брянской области, по которым было выпущено не менее 10 снарядов. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы. Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак.