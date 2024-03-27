Боевика банды Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане СК: участник нападения на бойцов ВДВ в 2000 году задержан в Дагестане

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В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на псковских десантников шестой роты в Чечне в 2000 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что он действовал в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

В ходе расследования во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении преступлений задержан уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев, — говорится в сообщении.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд избрал Бациеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователям предстоит установить роль и действия подозреваемого во время нападения.

Нападение объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, тогда погибли 84 военных ВС РФ. Установлена причастность 43 лиц, 24 из них осуждены, пятеро объявлены в розыск.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что в составе украинских ДРГ, атакующих Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам журналиста, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.