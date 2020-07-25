Бочки с квасом взорвались на юге Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/00e7d37e-cf3c-11ea-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Жители Санкт-Петербурга сообщили о взрыве двух бочек с квасом на Проспекте Ветеранов. В результате инцидента пострадал продавец. Медики диагностировали у него рваную рану.

Видимо, подача воздуха была нарушена, вот и получилось такое давление, что рвануло, — заявил один из очевидцев.

Происшествие случилось на пересечении Проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Очевидцы отметили, что было слышно два хлопка с интервалом в 10–15 секунд. Радиус разлёта обломков составил около 10 метров.

По данным сотрудников правоохранительных органов, это уже не первый подобный инцидент у этого продавца. Сейчас устанавливаются детали.

NEWS.ru писал ранее, что на улице Ильинка в российской столице сапёры взорвали подозрительную сумку. Выяснилось, что внутри была пицца.