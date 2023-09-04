Беспилотник ВСУ рухнул в поле под Брянском после неудачной попытки атаки

Вооруженные силы Украины осуществили неудачную попытку атаки на Выгоничский район Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, беспилотник противника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в поле, никто не пострадал.

Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянскую область. По данным канала, инцидент произошел в 06:30. Группа из 10 человек пыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Подывотье. Министерство обороны соответствующую информацию пока не комментировало.

До этого украинская армия обстреляла данный населенный пункт. Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Частичные повреждения получили административное здание и хозяйственная постройка. Также было нарушено энергоснабжение.