Бес изуродовал лицо первоклассницы в Санкт-Петербурге Питбультерьер набросился на первоклассницу в Петербурге и сильно повредил ей лицо

Фото: pixabay

Бойцовская собака породы питбуль по кличке Бес набросилась на первоклассницу на севере Санкт-Петербурга. После нападения пса у девочки сильно повреждено лицо, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент случился вечером 10 февраля во дворе дома 29 по улице Пионерстроя. Во время прогулки с питбулем хозяин снял с пса намордник и поводок, после чего Бес набросился на ребенка.

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали множество рваных ран лица, также повреждены кости лицевого скелета. Против владельца бойцовской собаки завели дело об административном правонарушении.

Ранее в Подмосковном городе Пушкино домашняя собака напала на двух детей. Это произошло на улице Просвещения. Хозяин не удержал поводок, животное вырвалось и разодрало лицо четырехлетней девочке, другой ребенок отделался небольшими травмами.

В январе этого года прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.