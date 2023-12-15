Берингово и Охотское моря вышли из берегов и начали затапливать Камчатку

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Сильный шторм обрушился на Камчатку, жители полуострова публикуют видео, на которых видно, что Берингово и Охотское моря выходят из берегов, затапливая населенные пункты. Губернатор Края Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале, что сильнее всего пострадали Оссора, Карага и Ивашка. Жители Вывенки при этом остались без электроэнергии.

Шторм, обрушившийся на Камчатку, привел к тому, что вода зашла в ряд поселков — Оссору, Карагу, Ивашку. Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба, — сообщил Солодов.

Из-за шторма уже закрыли участок трассы в Усть-Большерецком районе. Ожидается, что непогода продлится до 16 декабря.

Шторм также ранее накрыл Крым. В связи с резким ухудшением погодных условий Керченская паромная переправа приостановила свою работу. Работу сотрудников осложнял туман. Представители Министерства транспорта Крыма напомнили, что Керченская паромная переправа работает исключительно в светлое время суток по фактической погоде.