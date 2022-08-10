Подросток набросился с отверткой на женщину с ребенком под Белгородом Mash: в Белгородской области подросток напал на женщину и ее 6-летнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Белгородской области напал с отверткой на мать с ребенком с целью ограбления, передает Telegram-канал Mash. Он нанес им серьезные ранения, однако женщина с ребенком выжили. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовные дела.

24-летняя в девушка в Бессоновке возвращалась вместе со своим 6-летним ребенком из садика, как на пути им встретился подросток. 16-летний преступник сначала предложил им прогуляться, однако женщина отказалась, после чего несовершеннолетний вонзил отвертку в голову и матери ребенка и ему самому. После этого он оттащил их в посадки и скрылся.

Отмечается, что местные жители чудом нашли раненую женщину с ребенком и незамедлительно вызвали скорую. Раненые были госпитализированы в Белгород, сейчас они находятся в реанимацию.

Преступника вскоре задержали. При обыске в памяти его смартфона нашли чудовищные материалы — фотографии и видеоматериалы людей с выколотыми глазами и другие зверства. Против него возбуждены уголовные дела за покушение на убийство и грабеж.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес примерно 13 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ревность: жертва и преступник ранее состояли в отношениях.