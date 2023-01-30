Белгородский губернатор показал фото после обстрела региона Губернатор Белгородской области Гладков уточнил информацию по обстрелу села Безлюдовка

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий сегодняшнего обстрела села Безлюдовка со стороны Украины. По его словам, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений.

Уточненная информация по обстрелу села Безлюдовка. По пострадавшим. Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. По разрушениям. Осколками снарядов повреждены 6 частных домовладений. Зафиксированы разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов, — написал Гладков.

Днем ранее белгородский глава сообщил об обстреле села Долгое в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате удара армии Украины никто не пострадал. В одном из домов взрывной волной выбило стекла.

24 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Белгородской области рассказал, что из-за обстрелов населенных пунктов области со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Гладков добавил, что еще 96 получили ранения.

Ранее в регионе до 4 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности.