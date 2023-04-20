«Бегала за другими»: мать убийцы школьницы оправдала сына Мать убийцы школьницы из Новосибирска оправдала трагедию ревностью сына

Фото: Jens Schlueter/dpa/Global Look Press

Убийство 17-летней школьницы в Новосибирске летом 2022 года было совершено 27-летним Хушнудом Хамроевым из-за ревности, заявила мать обвиняемого. Рассказывая о трагедии «Сиб.фм», она оправдала сына и уточнила, что школьница была беременна. По ее словам, девушка спровоцировала своего бывшего парня тем, что «бегала за другими».

Девочка бегала за другими, у нас по закону так запрещено. Он сильно ревновал ее, потому что она была беременна от него. Вот он и зарезал, — заявила мать.

Суд над мигрантом начался 20 апреля. Хамроеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угрозы убийством), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания) и ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Процесс проходит в закрытом формате.

Хамроев обвиняется в убийстве 17-летней школьницы. Он нанес ей 17 ножевых ранений, подкараулив на улице в темное время суток, из-за того, что девушка решила с ним расстаться. После обвиняемый пытался скрыться. Он был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Свой поступок убийца оправдал ревностью. Он утверждает, что ему рассказали о факте измены со стороны школьницы. При этом интимные отношения с ней и беременность девушки обвиняемый отрицает.

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