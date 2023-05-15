Baza: ВСУ ударили по складу с военной техникой под Брянском

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что украинский беспилотник атаковал здание склада с военной техникой в Брянской области. По информации канала, в результате удара были повреждены пять единиц боевой техники. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, инцидент произошел утром 14 мая в Суземском районе Брянской области. В публикации говорится, что украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу склада, после чего улетел в обратном направлении.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. По информации канала, в результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью 13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал.