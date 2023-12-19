Baza: в Белгороде задержали полицейских по подозрению в «сливе» информации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу шесть сотрудников полиции были задержаны в Белгороде, сообщил Telegram-канал Baza. Их доставили в следственный комитет. По предварительной информации, все шестеро — участковые отдела полиции номер один.

Следователи подозревают полицейских в сливе информации ритуальщикам. При этом, уголовное дело пока не возбуждено. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что в настоящее время по факту возможных неправомерных действий сотрудников проводится служебная проверка.

При подтверждении вины, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке, — добавили в ведомстве.

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