Baza: Су-24 разбился в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. По предварительным данным канала, военный самолет упал в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Канал отмечает, что на борту находились два члена экипажа. Причины крушения выясняются. На место выехали спасательные службы.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

Авиаэксперт Андрей Литвинов заявил, что действия экипажа являются непрофессиональными. По его словам, летчики должны были правильно рассчитать запас топлива и посадить машину в пункте назначения — в аэропорту Омска. Как пояснил эксперт, аварийная посадка самолета совершается при пожаре на борту, при отказе двигателей или при нехватке топлива. Отказ гидравлической системы, о котором сообщили диспетчерам пилоты, не является поводом для посадки в поле.