Baza показала обращение владельца взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава

Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, которое опубликовал Telegram-канал Baza. По его словам, он не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя.

Я <...> к случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня. На ней работает дядя, двоюродный брат моего отца. <...> Всю жизнь он занимается грузоперевозками, — рассказал мужчина.

По словам молодого человека, его родственник, 51-летний Махир Юсубов долгое время брал заказы на специальном сайте.

По предварительным данным, за рулём взорвавшегося грузовика был дядя владельца автомобиля. По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на большегрузе.

Юсубов также отметил, что в настоящее время находится за границей, пока по адресу его прописки, в частности на Ставропольской улице, проходят обыски.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.