Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, которое опубликовал Telegram-канал Baza. По его словам, он не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя.
Я <...> к случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня. На ней работает дядя, двоюродный брат моего отца. <...> Всю жизнь он занимается грузоперевозками, — рассказал мужчина.
По словам молодого человека, его родственник, 51-летний Махир Юсубов долгое время брал заказы на специальном сайте.
По предварительным данным, за рулём взорвавшегося грузовика был дядя владельца автомобиля. По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на большегрузе.
Юсубов также отметил, что в настоящее время находится за границей, пока по адресу его прописки, в частности на Ставропольской улице, проходят обыски.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.