Комендант училища подставил беспорядком суворовца и попал на видео Baza: комендант училища включил утюг и смял марли, чтобы подставить суворовца

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге комендант Суворовского училища Андрей Вертий устроил беспорядок, чтобы обвинить суворовца в плохом исполнении обязательств и не пустить в увольнение, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, на подполковника в последние годы активно жаловались другие подростки.

Как рассказали каналу суворовцы, Вертий мог подбросить учащимся электронные сигареты, телефоны или устраивал всяческий хаос для того, чтобы свалить вину на детей, выслужиться перед начальством и получить премию. Отмечается, что одна из таких его выходок недавно попала на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как подполковник включает утюг, разбрасывает марли и снимает на телефон «беспорядок», чтобы обвинить ребенка и не пустить в увольнение. Теперь, как пишут журналисты, офицера ждут разбирательства.

Ранее в Петербурге троих курсантов Суворовского училища госпитализировали с отравлением хлорсодержащим веществом. Накануне подростки проводили уборку в туалетных комнатах. Всем пострадавшим по 16 лет. Врачи прибыли в казарму и выявили у молодых людей острое ингаляционное отравление. Отмечается, что подростки могли надышаться парами во время уборки при смешивании хлорки и средства от ржавчины.